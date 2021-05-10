Мама выглянула из душа, чтобы проследить за сыном, но было поздно: смешной кадр с места преступления

Недавно жена пользователя Reddit frisbm3 принимала душ. В ванную комнату она взяла с собой сына, чтобы тот был под присмотром. Девушка даже и не подозревала, что дети могут быть настолько тихими и быстрыми. Не прошло и пяти минут, как из-за шторки до неё начали доноситься страдальческие звуки. Выглянув, мама не смогла сдержать смех.

Тот самый момент, когда мой сын осознал, что совершил ошибку frisbm3

Фото © Reddit / frisbm3

Когда frisbm3 опубликовал снимок проказника, пользователям стало интересно, как вообще это могло произойти. Родители тоже бы хотели знать ответ на этот вопрос.

Мы понятия не имеем. Моя жена была в душе, потом застала его стоящим на сиденье унитаза, моргнула и... следующее, что она увидела, это как он был уже внутри frisbm3

Но прежде чем помогать провалившемуся сынишке, женщина расставила приоритеты: схватилась за телефон, сделала забавную фотографию и только потом, просмеявшись, достала пленника из заключения. Реддиторы от истории остались в восторге, пост быстро набрал тысячи откликов.

Если не удастся вытащить, воспользуйтесь вантузом urnewstepdaddy

Странный у вас ёршик для унитаза Charred_debris

Фото © Reddit / frisbm3

Малышу ещё даже нет полутора лет, но вместе со своей старшей сестрой он уже наводит шороху дома. Кстати, у неё тоже весьма специфические вкусы. Однажды после уборки на озере Аккотинк в Вирджинии девочка захотела сфотографироваться отнюдь не на очищенном берегу, а рядом с мусорными мешками.

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