Мама выглянула из душа, чтобы проследить за сыном, но было поздно: смешной кадр с места преступления
Не секрет, что маленькие дети те ещё разбойники. Но даже родители двойни иногда удивляются, на что всё-таки способны эти сорванцы.
Недавно жена пользователя Reddit frisbm3 принимала душ. В ванную комнату она взяла с собой сына, чтобы тот был под присмотром. Девушка даже и не подозревала, что дети могут быть настолько тихими и быстрыми. Не прошло и пяти минут, как из-за шторки до неё начали доноситься страдальческие звуки. Выглянув, мама не смогла сдержать смех.
Тот самый момент, когда мой сын осознал, что совершил ошибку
Когда frisbm3 опубликовал снимок проказника, пользователям стало интересно, как вообще это могло произойти. Родители тоже бы хотели знать ответ на этот вопрос.
Мы понятия не имеем. Моя жена была в душе, потом застала его стоящим на сиденье унитаза, моргнула и... следующее, что она увидела, это как он был уже внутри
Но прежде чем помогать провалившемуся сынишке, женщина расставила приоритеты: схватилась за телефон, сделала забавную фотографию и только потом, просмеявшись, достала пленника из заключения. Реддиторы от истории остались в восторге, пост быстро набрал тысячи откликов.
Если не удастся вытащить, воспользуйтесь вантузом
Странный у вас ёршик для унитаза
Малышу ещё даже нет полутора лет, но вместе со своей старшей сестрой он уже наводит шороху дома. Кстати, у неё тоже весьма специфические вкусы. Однажды после уборки на озере Аккотинк в Вирджинии девочка захотела сфотографироваться отнюдь не на очищенном берегу, а рядом с мусорными мешками.
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Пса сняли в тот самый момент, когда он увидел брошенный мячик, и его радостная морда насмешит любого
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