"У меня биполярное расстройство": 10 откровений о том, почему бездомные выбрали жизнь на улице

Несколько месяцев назад я переехала к сестре, чтобы поддержать её после разрыва с мужем. Недавно нас с ней выселили из квартиры, и вот теперь я живу на улицей с ней, вместо того чтобы вернуться в дом к любящему парню. Семья прежде всего

Бездомная из Шиппенсбурга, Пенсильвания, США