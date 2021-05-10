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"У меня биполярное расстройство": 10 откровений о том, почему бездомные выбрали жизнь на улице

Считается, что на улицу люди попадают исключительно по воле судьбы. Но, оказывается, всё далеко не так. Сервис Whisper, в котором пользователи анонимно рассказывают свои секреты, поделился историями от бездомных, которые сами выбрали такую жизнь. В подборке ниже — 10 самых впечатляющих из них.

10 мая 2021, 10:30

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Я решил стать бездомным во время самого пика своей зависимости. До сих пор жалею, что заставил семью пройти через этот ад

Бездомный из Холдена, Массачусетс, США

Несколько месяцев назад я переехала к сестре, чтобы поддержать её после разрыва с мужем. Недавно нас с ней выселили из квартиры, и вот теперь я живу на улицей с ней, вместо того чтобы вернуться в дом к любящему парню. Семья прежде всего

Бездомная из Шиппенсбурга, Пенсильвания, США

GIF © Giphy

Я выбрала стать бездомной, чтобы присматривать за своим парнем и быть спокойной, что он не умрёт на улице. Худшее решение, что я когда-либо принимала

Анонимная бездомная

Ещё подростком я два года жил на улице. Это было так безрассудно. Я так боялся встретиться со взрослыми проблемами лицом к лицу, что теперь у меня их намного больше

Бездомный из Глендейла, Аризона, США

Я предпочёл стать бездомным, чтобы хоть как-то скрыться от абьюзивных родителей. Нам всем иногда приходится принимать тяжёлые решения

Бездомный из Палм-Валли, Флорида, США

GIF © Giphy

Моя мать заявила, что я не смогу жить в её доме, если продолжу встречаться со своим парнем (он не белый, а она расистка). Так что я выбрала улицы. Самое мощное заявление, что я когда-либо делала за всю жизнь

Бездомная из Мюррея, США

Мой брат и я решили жить на улице, потому что отец пытался нас растлить. Со временем становится легче, но тот период жизни быть чертовски сложным

Бездомный из Виндзора, Колорадо, США

GIF © Giphy

У меня был выбор. Либо посылать деньги маме моего ребёнка, чтобы у сына была крыша над головой, но самому остаться без жилья. Либо не отправлять. Я выбрал первый вариант. Сегодня мой последний день перед выселением

Бездомный из Ньюарка, Делавэр, США

Раньше моя жизнь была безоблачной. Я выпустилась из школы с десятью тысячами долларов на банковском счёте. Тогда я выбрала жить на улице и просадить всё на наркотики. Сейчас я чиста и благодарна этому опыту, но до сих пор не могу вернуться в "реальный мир"

Бездомная из Бремертона, США

У меня биполярное расстройство. В один из маниакальных эпизодов я съехал из дома и решил пять месяцев прожить на улице. Я ни за что не хочу возвращаться в то место. Ни физически, ни ментально

Бездомный из Сейнт-Клэр Тауншип, Канада

Ещё больше — в материале Whisper.

Парикмахер подстриг бездомного, и после такого преображения счастливцу можно сразу идти на подиум

Парикмахер подстриг бездомного, и после такого преображения счастливцу можно сразу идти на подиум

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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