В Дании тренер из-за шума стадиона дал подсказку футболистам с помощью надписи на доске. Фото © Twitter / ESPN FC

Шум стадиона часто мешает тренерам давать подсказки своим игрокам по ходу матчей, однако наставник датского "Брондбю" Нильс Фредериксен нашёл выход из ситуации: он написал задание для игроков на тактической доске и показал её у кромки поля.

К хозяевам поля приехал "Мидтьюлланд", идущий в Дании на первом месте в турнирной таблице, который в случае победы мог гарантировать себе чемпионство. При этом "Брондбю", занимающий вторую строчку, даже пропустил первым, однако не сдался, сравняв счёт ещё до перерыва. На второй тайм хозяева вышли с преимуществом после удаления игроков гостей и смогли вырваться вперёд на 70-й минуте. Болельщики на трибунах стали гнать своих любимцев вперёд, а Фредериксен вышел к бровке и поднял вверх доску, на которой чёрным маркером было написано: "Продолжаем атаковать".

"У нас была потрясающая поддержка. Никогда не слышал ничего подобного! Кажется, что на трибунах были все 20–30 тысяч фанатов (всего на матч разрешили допустить чуть более восьми тысяч человек. — Прим. Лайфа). Я просто не мог докричаться до игроков. Я попросил некоторых передать мои установки остальным, но мне казалось, что меня всё равно никто не слышит. Тогда я отправил помощника за доской и попросил написать маркером на ней мою мысль", — объяснил специалист, уточнив, что перед этим проконсультировался с резервным арбитром.

В итоге трюк сработал: "Брондбю" забил третий гол и выиграл поединок, сократив отставание от лидера за три тура до финиша до одного очка. В раздевалке игроки радостно поднимали эту доску вверх, празднуя успех.

En lille reminder på en smuk mandag morgen 😉💪🏼 #KEEPATTACKING pic.twitter.com/VCFngxH0bM — Brøndby IF (@BrondbyIF) May 10, 2021

Фотография Фредериксена с доской вполне может стать новым мемом: хитроумные болельщики уже принялись делать новые надписи.

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