Путин сегодня сыграет в гала-матче "Ночной хоккейной лиги" в Сочи

Президент России Владимир Путин сыграет сегодня в хоккей в рамках гала-матча "Ночной хоккейной лиги", который состоится в Сочи. Об этом Лайфу сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да. Будет матч! Ждём", — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поздравил участников 10-го Всероссийского фестиваля "Ночная хоккейная лига" и всех любителей этого вида спорта с открытием финального этапа, которое состоялось в начале мая в Сочи. Он назвал НХЛ ярким брендом современной России.

Авторы