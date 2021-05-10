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Путин сегодня сыграет в гала-матче "Ночной хоккейной лиги" в Сочи

Открытие финального этапа всероссийского фестиваля состоялось в начале мая.

10 мая 2021, 12:38
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин сыграет сегодня в хоккей в рамках гала-матча "Ночной хоккейной лиги", который состоится в Сочи. Об этом Лайфу сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да. Будет матч! Ждём", — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин поздравил участников 10-го Всероссийского фестиваля "Ночная хоккейная лига" и всех любителей этого вида спорта с открытием финального этапа, которое состоялось в начале мая в Сочи. Он назвал НХЛ ярким брендом современной России.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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