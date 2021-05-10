Путин сегодня сыграет в гала-матче "Ночной хоккейной лиги" в Сочи
Открытие финального этапа всероссийского фестиваля состоялось в начале мая.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин сыграет сегодня в хоккей в рамках гала-матча "Ночной хоккейной лиги", который состоится в Сочи. Об этом Лайфу сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да. Будет матч! Ждём", — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поздравил участников 10-го Всероссийского фестиваля "Ночная хоккейная лига" и всех любителей этого вида спорта с открытием финального этапа, которое состоялось в начале мая в Сочи. Он назвал НХЛ ярким брендом современной России.
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