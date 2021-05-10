Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Путин в Сочи встретился с главой Международной федерации хоккея Фазелем

Они обсудили подготовку РФ к молодёжному и взрослому чемпионатам мира, которые пройдут в 2023 году.

10 мая 2021, 12:24

Рене Фазель и Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Кремля

Путин в Сочи встретился с главой Международной федерации хоккея Фазелем. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин встретился с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Беседа прошла в президентской резиденции Бочаров Ручей в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства на немецком языке поблагодарил Фазеля за приезд и отметил, что подготовка к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который пройдёт в Новосибирске и Омске, а также взрослому первенству в Санкт-Петербурге идёт полным ходом.

"В Омске строится арена, возможно, она будет готова к следующему году. В Новосибирске тоже всё хорошо. Мы надеемся, что арена в Санкт-Петербурге тоже будет готова. Мы очень этому будем рады", — сказал Фазель.

Глава IIHF также добавил, что видел победу омского "Авангарда" в Кубке Гагарина, а Путин в свою очередь назвал её очень интересной.

С песнями и аплодисментами: хоккеистов "Авангарда" встретили в Омске как героев

С песнями и аплодисментами: хоккеистов "Авангарда" встретили в Омске как героев

Также Фазель уточнил, что приехал в Сочи на финал Ночной хоккейной лиги по приглашению президента РФ. В отеле он встретил старых друзей, легенд отечественного хоккея — Вячеслава Фетисова, Павла Буре, Владимира Мышкина, Валерия Каменского, и все они были на карантине.

"Такие теперь времена, но это было очень весело", — указал президент IIHF.

Путин назвал Ночную хоккейную лигу ярким брендом современной России

Путин назвал Ночную хоккейную лигу ярким брендом современной России

Ранее стал известен расширенный состав сборной России по хоккею для участия в Чешских играх. После турнира будет назван окончательный список игроков на ЧМ, который пройдёт с 21 мая по 6 июня в Латвии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин сегодня сыграет в гала-матче "Ночной хоккейной лиги" в Сочи

сегодня в 12:38

Глава Международной федерации хоккея: В отличие от НХЛ, КХЛ — одна большая семья

24 мая, 07:09

Четырёхкратная чемпионка Европы биатлонистка Старых завершила карьеру из-за проблем со здоровьем

сегодня в 11:06

"Абсолютно слепой" итальянец 10 лет получал пенсию по инвалидности, продолжая водить машину

сегодня в 12:57

Путин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

сегодня в 12:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1