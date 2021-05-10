Путин в Сочи встретился с главой Международной федерации хоккея Фазелем. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин встретился с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Беседа прошла в президентской резиденции Бочаров Ручей в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства на немецком языке поблагодарил Фазеля за приезд и отметил, что подготовка к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который пройдёт в Новосибирске и Омске, а также взрослому первенству в Санкт-Петербурге идёт полным ходом.

"В Омске строится арена, возможно, она будет готова к следующему году. В Новосибирске тоже всё хорошо. Мы надеемся, что арена в Санкт-Петербурге тоже будет готова. Мы очень этому будем рады", — сказал Фазель.

Глава IIHF также добавил, что видел победу омского "Авангарда" в Кубке Гагарина, а Путин в свою очередь назвал её очень интересной.

Также Фазель уточнил, что приехал в Сочи на финал Ночной хоккейной лиги по приглашению президента РФ. В отеле он встретил старых друзей, легенд отечественного хоккея — Вячеслава Фетисова, Павла Буре, Владимира Мышкина, Валерия Каменского, и все они были на карантине.

"Такие теперь времена, но это было очень весело", — указал президент IIHF.

Ранее стал известен расширенный состав сборной России по хоккею для участия в Чешских играх. После турнира будет назван окончательный список игроков на ЧМ, который пройдёт с 21 мая по 6 июня в Латвии.

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