Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Абсолютно слепой" итальянец 10 лет получал пенсию по инвалидности, продолжая водить машину

За это время мужчине было перечислено более 160 тысяч евро. Теперь ему предстоит компенсировать эту сумму государству.

10 мая 2021, 12:57

Скриншот © Facebook / Guardia di Finanza

"Абсолютно слепой" итальянец 10 лет получал пенсию по инвалидности, продолжая водить машину. Видео © Facebook / Guardia di Finanza

В Италии сотрудники Финансовой гвардии выявили гражданина, который на протяжении 10 лет получал пенсию по инвалидности из-за "абсолютной слепоты", но при этом продолжал передвигаться за рулём собственного автомобиля. Об этом сообщает Crotone News.

Факт мошенничества обнаружили во время общенационального расследования, в рамках которого Фингвардия проверяла всех получателей пособия по инвалидности из-за зрения, сопоставляя их медицинские документы и данные о пенсионных выплатах. Оказалось, что мужчина получал пособие с 2011 года, за это время ему было перечислено более 160 тысяч евро.

Мошенники придумали новую схему обмана россиян при покупке домашних питомцев

Мошенники придумали новую схему обмана россиян при покупке домашних питомцев

Теперь его подозревают в "мошенничестве с отягчающими обстоятельствами для получения государственных выплат". Правоохранители уже арестовывают его недвижимость и имущество на похищенную сумму.

Ранее Лайф рассказывал, что в Китае ловелас влюбил в себя 20 девушек, обманув их на сотни миллионов, причём три жили по соседству.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1