"Абсолютно слепой" итальянец 10 лет получал пенсию по инвалидности, продолжая водить машину. Видео © Facebook / Guardia di Finanza

В Италии сотрудники Финансовой гвардии выявили гражданина, который на протяжении 10 лет получал пенсию по инвалидности из-за "абсолютной слепоты", но при этом продолжал передвигаться за рулём собственного автомобиля. Об этом сообщает Crotone News.

Факт мошенничества обнаружили во время общенационального расследования, в рамках которого Фингвардия проверяла всех получателей пособия по инвалидности из-за зрения, сопоставляя их медицинские документы и данные о пенсионных выплатах. Оказалось, что мужчина получал пособие с 2011 года, за это время ему было перечислено более 160 тысяч евро.

Теперь его подозревают в "мошенничестве с отягчающими обстоятельствами для получения государственных выплат". Правоохранители уже арестовывают его недвижимость и имущество на похищенную сумму.

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