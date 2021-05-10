В Норвегии не рекомендовали использовать препараты AstraZeneca и J & J для вакцинации от ковида

В Норвегии правительственная группа экспертов (вирусологов) рекомендовала не использовать для вакцинации от коронавируса препараты от компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом сообщает телеканал NRK.

Использование этих вакцин в стране находилось на паузе с 11 марта, а экспертная комиссия изучала препараты и возможные риски. Своё решение она озвучила в понедельник, 10 мая.

"Комиссия рекомендовала отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson", — сказано в решении.

При этом тех, кто желает привиться именно этими вакцинами, останавливать не будут. Однако эксперты рекомендовали исключить эти препараты из программы вакцинации. Также вирусологи считают, что летний период является идеальной возможностью, чтобы отдать приоритет в прививочной кампании молодым людям от 18 до 25 лет.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал способ остановить пандемию коронавируса. Французский лидер призвал страны работать над тем, чтобы производить больше вакцин от ковида.

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