РФПИ: "Спутник V" помог Сан-Марино стать первой в Европе страной, победившей коронавирус

Вакцинация "Спутником V" помогла Сан-Марино стать первой в Европе страной, победившей коронавирус. Видео © РФПИ

"Спутник V" помог Сан-Марино стать первым в Европе государством, победившим коронавирус. С 4 мая в стране не было зарегистрировано ни одного случая заражения инфекцией. Кроме того, с 27 апреля не выявлено ни одного летального исхода, вызванного ковидом. Вакцинация жителей Сан-Марино российским препаратом началась всего два месяца назад, указали в Российском фонде прямых инвестиций.

Сейчас уже 74% взрослого населения республики получили хотя бы одну прививку, при этом 90% прививок сделаны российской вакциной. Среднее число заболевших на территории республики в 40 раз ниже, чем по странам ЕС, отметили в РФПИ.

Фото © Twitter / sputnikvaccine

"Спутник V" также эффективно показал себя в борьбе с "британским" штаммом коронавируса, появившимся и в Сан-Марино. С начала вакцинации российским препаратом показатели среднедневной заболеваемости CoViD-19 снизились в 250 раз. Республика одной из первых в Европе начала снятие коронавирусных ограничений.

"С учётом непревзойдённых результатов вакцинации в республике РФПИ готов осуществить дополнительные поставки "Спутника V" для организации в стране вакцинного туризма", — отметили представители фонда.

По их словам, подобные достижения стали возможны благодаря тому, что страна сосредоточилась на борьбе с пандемией, а не на политических предубеждениях.

Ранее в РФПИ опровергли информацию о тупике в переговорах о поставке вакцины "Спутник V" в Германию. Первые партии отечественного препарата могут быть доставлены в ФРГ уже в июне этого года, уточнили в фонде.

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