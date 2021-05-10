В Чернобыльской зоне задержали двух сталкеров из России
Сопровождала молодых людей гражданка Украины, они хотели экстремального отдыха. На всех троих составили административные протоколы.
Фото © ТАСС / EPA
Государственная пограничная служба Украины вместе с сотрудниками Нацполиции задержала трёх сталкеров, которые пытались попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Двое из них являются гражданами России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.
"Правонарушителями оказались 27-летний гражданин и 25-летняя гражданка Российской Федерации, а также ровесница иностранки, гражданка Украины, жительница Николаева. Эти трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территорию Украины российские граждане попали законным путём. На всех троих составлены административные протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Ранее Лайф рассказывал, что СБУ рассекретила документы КГБ о чернобыльской аварии. Уже в первые сутки из Припяти было эвакуировано более 44 тысяч человек, однако о серьёзности катастрофы сообщать не спешили.
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