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Мясников указал на фатальную ошибку людей с тяжёлыми заболеваниями

Если серьёзно больной пациент слёг, то он уже не встанет, заявил врач.

10 мая 2021, 15:38
<p>Александр Мясников. Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8yPuwnIgAec" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Россия-1" </a></p>

Александр Мясников. Кадр из видео © YouTube / "Россия-1"

Российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян, которые столкнулись с тяжёлыми заболеваниями, о необходимости продолжать двигаться, несмотря ни на что, а также призвал их по возможности не прекращать физическую деятельность.

"Если тяжёлый больной, пожилой больной или онкологический больной слёг, то он уже не встанет. Ему нужно ходить!" — заявил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

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Как рассказал врач, существует специальная шкала измерения активности больного человека. Так, пациент должен заполнить индивидуальную анкету и ответить на ряд вопросов. Далее по результатам анкетирования для него составляется прогноз на ближайшее будущее.

Также Мясников отметил, что даже лежачим больным, которые лишены возможности двигаться, следует выполнять физические упражнения прямо в кровати.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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