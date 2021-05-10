Россиянина приговорили в Дании к трём годам тюрьмы за "шпионаж" в пользу РФ
По версии следователей, мужчина якобы передавал сведения о технологиях в сфере энергетики.
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Датский суд приговорил гражданина России к трём годам тюрьмы. Как сообщает ТАСС, его осудили за "передачу информации".
"36-летний гражданин России был единогласно признан виновным в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса ["за передачу информации"] судом в Ольборге", — указано в сообщении.
Уточняется, что обвиняемый также будет выслан из Дании с постоянным запретом на въезд в королевство.
По данным следствия, в течение нескольких лет мужчина, постоянно проживающий в королевстве, якобы собирал и передавал за деньги российской разведке информацию Технического университета Дании и компании в Северной Ютландии.
А ранее федеральный суд штата Нью-Йорк обязал приговорённого к 12 годам тюрьмы россиянина Андрея Тюрина выплатить компенсацию в размере 19,9 миллиона долларов. Такую сумму осуждённый за киберпреступления должен возместить физическим и юридическим лицам, пострадавшим от его действий.
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