"Урал" дома обыграл "Ростов" в РПЛ

"Ростов" на выезде проиграл "Уралу" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги со счётом 0:1. Автором единственного мяча на 37-й минуте встречи стал Рамазан Гаджимурадов. При этом в концовке матча отличился и Павел Погребняк, но его гол не засчитали после просмотра VAR.