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"Урал" дома обыграл "Ростов" в РПЛ

Всё решил гол Рамазана Гаджимурадова в первом тайме — 1:0.

10 мая 2021, 15:41

Фото © ФК "Урал"

"Ростов" на выезде проиграл "Уралу" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги со счётом 0:1. Автором единственного мяча на 37-й минуте встречи стал Рамазан Гаджимурадов. При этом в концовке матча отличился и Павел Погребняк, но его гол не засчитали после просмотра VAR.

Интересно, что екатеринбургский клуб выиграл у ростовчан впервые с 2016-го.

После поражения команда Валерия Карпина идёт на девятой строчке с 43 очками, а "Урал" — на 12-й с 34 очками.

Сегодня также состоится матч "Спартак" – "Химки". Начало в 19:00 (мск).

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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