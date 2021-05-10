Владимир Путин вышел на лёд в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин вышел на лёд в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. В одной команде с ним — глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, играющий под 13-м номером. За "Звёзд Ночной хоккейной лиги" играют Вячеслав Фетисов, Павел Буре и другие представители отечественного хоккея.

"Я всех вас поздравляю с замечательным юбилеем — десятилетием Ночной хоккейной лиги. Мало того что вы делаете свою жизнь ярче, интереснее, красивее, содержательнее — вы подаёте пример миллионам людей. Продляете себе жизнь, делаете её качественнее, содержательнее", — сказал Путин перед матчем.

Российский лидер по традиции играет под номером 11. На матче присутствует глава Международной федерации хоккея Рене Фазель. Он обратился к зрителям на русском языке.

"Дорогие друзья и подруги. Я очень рад [быть здесь], желаю вам большой удачи и здоровья", — сказал Фазель.

Ранее Владимир Путин поздравил участников 10-го Всероссийского фестиваля "Ночная хоккейная лига" и всех любителей этого вида спорта с открытием финального этапа, которое состоялось в начале мая в Сочи. Он назвал НХЛ ярким брендом современной России.

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