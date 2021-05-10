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Боррель: Страны ЕС не хотят продолжать эскалацию напряжённости с Россией

При этом главный дипломат Европы отметил, что Совет ЕС выражает поддержку Чехии и Болгарии.

10 мая 2021, 15:58
<p>Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / ЕРА

Ни одна страна Евросоюза не хочет обострять отношения с Москвой. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряжённости с Россией", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

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10 мая в Брюсселе состоялся Совет ЕС, в котором приняли участие министры иностранных дел 27 стран объединения. В ходе заседания они обсудили отношения с Россией и США.

Лидеры ЕС, в свою очередь, планируют рассмотреть политику в отношении России на саммите, который состоится 25 мая. Также президенты стран проведут дискуссию о Брексите.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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