Боррель: Страны ЕС не хотят продолжать эскалацию напряжённости с Россией
При этом главный дипломат Европы отметил, что Совет ЕС выражает поддержку Чехии и Болгарии.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / ЕРА
Ни одна страна Евросоюза не хочет обострять отношения с Москвой. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряжённости с Россией", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.
10 мая в Брюсселе состоялся Совет ЕС, в котором приняли участие министры иностранных дел 27 стран объединения. В ходе заседания они обсудили отношения с Россией и США.
Лидеры ЕС, в свою очередь, планируют рассмотреть политику в отношении России на саммите, который состоится 25 мая. Также президенты стран проведут дискуссию о Брексите.
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