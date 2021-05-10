В Кирове агрессивная пассия задержанного за пьяную езду водителя набросилась на журналиста с кулаками
Также от буйной дамочки, грозившей "свернуть башку", досталось инспекторам ДПС, водителю эвакуатора и даже случайным прохожим.
Скриншот видео © LIFE
В Кирове агрессивная пассия задержанного за пьяную езду водителя набросилась на журналиста с кулаками. Видео © LIFE
В Кирове девушка молодого водителя, задержанного за пьяную езду, набросилась на журналиста, который в этот момент работал совместно с сотрудниками ДПС и осуществлял видеосъёмку. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места событий.
По нашим данным, стражи порядка заметили за рулём автомобиля "Лада-Гранта" пьяного водителя. От парня сильно пахло спиртным, однако он вёл себя спокойно и покорно следовал всем указаниям патрульных, поэтому не представлял интереса для журналиста. Но неожиданно в ситуацию вмешалась агрессивная и к тому же явно нетрезвая девушка водителя Светлана. Она начала орать на репортёра матом и несколько раз наскакивала на него с кулаками. Также досталось инспекторам ГАИ, эвакуаторщику и даже прохожим — на них она наорала.
Позднее Светлана призналась корреспонденту, что трудится поваром. В соцсетях, комментируя случившееся, предположили, что на работе девушке, по всей видимости, "не хватает экстрима, поэтому она решила получить его на месте задержания". В итоге на её парня полицейские составили протокол. При этом боевую повариху правоохранители пожалели и привлекать к ответственности не стали, хотя могли — например, за оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
А недавно во Владивостоке водитель такси и пассажир устроили жёсткую драку. С чего начался конфликт, неизвестно, но разгар перепалки попал на видео.
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