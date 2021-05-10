Парламент Армении вновь не избрал Пашиняна на пост премьер-министра

Парламент Армении на заседании вновь не избрал Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Отмечается, что воздержалось от голосования 76 парламентариев, один депутат отдал свой голос за, а ещё один — против.

Теперь в стране будет запущен процесс роспуска Национального собрания. Именно для этого Пашиняна дважды не избрали на должность главы кабмина. Как отметил спикер парламента Арарат Мирзоян, до избрания нового состава старый продолжает действовать в обычном режиме. Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Внеочередные выборы парламента пройдут через 40 дней, они уже намечены на 20 июня.

Напомним, ранее Никол Пашинян обратился к народу и заявил, что уходит в отставку. При этом он будет выполнять обязанности главы правительства до грядущих парламентских выборов. Вместе с Пашиняном формально ушло в отставку и всё правительство республики.

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