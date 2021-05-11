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Власти Казани ограничили вход во все школы после стрельбы в гимназии

В пресс-службе мэрии города сообщили, что для этого было дано соответствующее поручение.

11 мая 2021, 08:43
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

После взрыва и стрельбы в казанской гимназии, которые произошли сегодня утром, власти Казани решили ограничить вход во все учебные заведения. Об этом сообщила пресс-служба города.

В пресс-службе Министерства образования Республики Татарстан сегодняшнее происшествие назвали трагедией и подчеркнули, что во всех школах есть и охрана, и металлоискатели.

Школьникам пришлось выпрыгивать из окон после стрельбы в казанской гимназии

Школьникам пришлось выпрыгивать из окон после стрельбы в казанской гимназии

"У нас безопасность детей всегда превыше всего! В данном случае трагедия произошла, потому что на школу было совершено нападение. Не потому что там охрана плохая. Естественно, мы ещё раз проверим [охрану в учебном учреждении города]. Ещё раз повторю, у нас во всех школах есть и охрана, и металлоискатели — просто так в школу не попасть", — рассказали Лайфу в пресс-службе ведомства.

Напомним, два человека утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. По официальным данным, в результате нападения погибли семеро детей и один взрослый. Известно, что один из стрелков был учеником гимназии, сейчас он задержан. Также сообщалось, что второй стрелок может оставаться в здании учебного заведения и удерживать заложников. Росгвардия готовится к штурму гимназии.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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