Власти Казани ограничили вход во все школы после стрельбы в гимназии

"У нас безопасность детей всегда превыше всего! В данном случае трагедия произошла, потому что на школу было совершено нападение. Не потому что там охрана плохая. Естественно, мы ещё раз проверим [охрану в учебном учреждении города]. Ещё раз повторю, у нас во всех школах есть и охрана, и металлоискатели — просто так в школу не попасть", — рассказали Лайфу в пресс-службе ведомства.