"Мы заперлись, потом прогремел взрыв": Ученик рассказал подробности стрельбы в казанской гимназии
По словам школьника, сначала раздался взрыв, а потом началась стрельба.
Фото © LIFE
Один из учеников казанской гимназии № 175, где сегодня произошла стрельба, рассказал о произошедшем, его слова приводит телеграм-канал RT.
"Нас вывели. Сначала сказали запереться в кабинете — мы заперлись. Потом прогремел сильный взрыв, через минуту началась стрельба", — рассказал подросток.
Напомним, утром 11 мая двое зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. По официальным данным, в результате погибли семеро детей. Одним из стрелков оказался бывший ученик учебного заведения. На данный момент он задержан.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
Выбор редакции
Власти Казани ограничили вход во все школы после стрельбы в гимназии
"Бегом давай!" Лайф публикует видео эвакуации детей из казанской школы
"Рубин" выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в гимназии в Казани
В Казани введён режим КТО из-за стрельбы в гимназии
Модель надела шорты для жаркой погоды, которые были настолько рваными, что стыдно просто смотреть
Комментариев: 0