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"Мы заперлись, потом прогремел взрыв": Ученик рассказал подробности стрельбы в казанской гимназии

По словам школьника, сначала раздался взрыв, а потом началась стрельба.

11 мая 2021, 08:31

Фото © LIFE

Один из учеников казанской гимназии № 175, где сегодня произошла стрельба, рассказал о произошедшем, его слова приводит телеграм-канал RT.

Школьникам пришлось выпрыгивать из окон после стрельбы в казанской гимназии

Школьникам пришлось выпрыгивать из окон после стрельбы в казанской гимназии

"Нас вывели. Сначала сказали запереться в кабинете — мы заперлись. Потом прогремел сильный взрыв, через минуту началась стрельба", — рассказал подросток.

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Напомним, утром 11 мая двое зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. По официальным данным, в результате погибли семеро детей. Одним из стрелков оказался бывший ученик учебного заведения. На данный момент он задержан.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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