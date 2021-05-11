"Мы заперлись, потом прогремел взрыв": Ученик рассказал подробности стрельбы в казанской гимназии

Один из учеников казанской гимназии № 175, где сегодня произошла стрельба, рассказал о произошедшем, его слова приводит телеграм-канал RT.

"Нас вывели. Сначала сказали запереться в кабинете — мы заперлись. Потом прогремел сильный взрыв, через минуту началась стрельба", — рассказал подросток.

Напомним, утром 11 мая двое зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. По официальным данным, в результате погибли семеро детей. Одним из стрелков оказался бывший ученик учебного заведения. На данный момент он задержан.

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