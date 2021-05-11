В Казани задержан предполагаемый пособник стрелков
Ранее Лайфу стало известно, что один из напавших был учеником этого учебного заведения.
Фото © LIFE
В Казани задержали предполагаемого пособника стрелков, устроивших нападение на казанскую гимназию № 175. Эту информацию Лайфу подтвердил источник в правоохранительных органах. По его данным, им оказался 41-летний Рамиль Мухамедшин.
Напомним, стрельба началась сегодня утром. Нападавших было двое, один из которых — ученик этого учебного заведения, он уже задержан. Второй может удерживать заложников внутри здания. По данным Лайфа, в результате нападения погибло по меньшей мере девять человек.
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