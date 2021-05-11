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В Казани задержан предполагаемый пособник стрелков

Ранее Лайфу стало известно, что один из напавших был учеником этого учебного заведения.

11 мая 2021, 08:19
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Казани задержали предполагаемого пособника стрелков, устроивших нападение на казанскую гимназию № 175. Эту информацию Лайфу подтвердил источник в правоохранительных органах. По его данным, им оказался 41-летний Рамиль Мухамедшин.

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Напомним, стрельба началась сегодня утром. Нападавших было двое, один из которых — ученик этого учебного заведения, он уже задержан. Второй может удерживать заложников внутри здания. По данным Лайфа, в результате нападения погибло по меньшей мере девять человек.

Школьникам пришлось выпрыгивать из окон после стрельбы в казанской гимназии

Школьникам пришлось выпрыгивать из окон после стрельбы в казанской гимназии

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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