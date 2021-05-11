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Президент Татарстана уточнил информацию о погибших при стрельбе в гимназии: Мы потеряли семь детей

По официальной информации, жертвами стали восьмиклассники — четверо мальчиков и три девочки. Ещё 16 человек — 12 детей и четверо взрослых — госпитализированы с ранениями.

11 мая 2021, 08:19

© Скришот эфира "России 24"

Президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил официальную информацию о погибших в результате стрельбы в казанской гимназии. По его словам, жертвами стали семь детей, а ещё 16 человек — 12 детей и четверо взрослых — сейчас находятся в госпитале.

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

"Мы потеряли семь детей, ученики восьмого класса, четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже", — заявил он в эфире "России 24".

По словам Минниханова, один стрелок на данный момент арестован, других пособников "пока не определили".

Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице

Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице

"Вся необходимая помощь и школе, и семьям будет оказана. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны", — проинформировал президент Татарстана.

Ранее сообщалось, что во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Одного из них задержали, им оказался бывший ученик этой школы. Второй напавший на школу, по предварительным данным, ликвидирован. По неофициальной информации, в результате ЧП погибло 11 человек, среди них девять детей.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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