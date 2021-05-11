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В Казани введён режим КТО из-за стрельбы в гимназии

Сотрудники силовых структур принимают меры для обеспечения безопасности школьников.

11 мая 2021, 08:34
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

На территории Казани введён режим контртеррористической операции в связи со стрельбой в гимназии № 175. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Принимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введён режим КТО", — отметила она.

В Казани задержан предполагаемый пособник стрелков

В Казани задержан предполагаемый пособник стрелков

Напомним, стрельба началась сегодня утром. Нападавших было двое, один из которых — ученик этого учебного заведения, он уже задержан. По официальным данным, погибло семь человек, по неофициальным — 11.

Мэрия Казани назвала фейками сообщения о стрельбе в других казанских школах

Мэрия Казани назвала фейками сообщения о стрельбе в других казанских школах

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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