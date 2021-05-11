В Казани введён режим КТО из-за стрельбы в гимназии
Сотрудники силовых структур принимают меры для обеспечения безопасности школьников.
Фото © LIFE
На территории Казани введён режим контртеррористической операции в связи со стрельбой в гимназии № 175. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Принимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введён режим КТО", — отметила она.
Напомним, стрельба началась сегодня утром. Нападавших было двое, один из которых — ученик этого учебного заведения, он уже задержан. По официальным данным, погибло семь человек, по неофициальным — 11.
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