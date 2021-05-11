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"Бегом давай!" Лайф публикует видео эвакуации детей из казанской школы

По официальным данным, в результате стрельбы в учебном заведении погибли семеро детей и один взрослый.

11 мая 2021, 08:40

В распоряжении Лайфа оказались кадры эвакуации детей из казанской школы. Видео © LIFE

Детей из казанской гимназии, где утром два человека открыли стрельбу, эвакуировали с помощью лестниц прямо из окон, кроме того, несколько человек вышли из здания через чёрный вход. В распоряжении Лайфа оказалось видео эвакуации.

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Второй напавший на казанскую гимназию может удерживать заложников

Напомним, стрельба началась сегодня утром. Напавших было двое, один из которых — ученик этого учебного заведения, он уже задержан. По официальным данным, погибло семь человек, по неофициальным — 11.

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице

Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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