"Бегом давай!" Лайф публикует видео эвакуации детей из казанской школы
По официальным данным, в результате стрельбы в учебном заведении погибли семеро детей и один взрослый.
В распоряжении Лайфа оказались кадры эвакуации детей из казанской школы. Видео © LIFE
Детей из казанской гимназии, где утром два человека открыли стрельбу, эвакуировали с помощью лестниц прямо из окон, кроме того, несколько человек вышли из здания через чёрный вход. В распоряжении Лайфа оказалось видео эвакуации.
Напомним, стрельба началась сегодня утром. Напавших было двое, один из которых — ученик этого учебного заведения, он уже задержан. По официальным данным, погибло семь человек, по неофициальным — 11.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
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