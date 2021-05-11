СМИ: Учителя казанской гимназии убили на глазах у первоклассников
Как заявил президент Татарстана, в результате нападения погибли также семеро детей, 16 человек пострадали.
Фото © LIFE
Учительница казанской гимназии погибла на глазах у учеников первого класса. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.
"На школу напали, по всей школе была слышна стрельба. Стреляли много раз. Есть пострадавшие, ходят слухи, что учителя начальных классов застрелили на глазах у первоклашек", — сказал собеседник телеканала.
Как сообщил президент Татарстана, в результате стрельбы погибли семеро детей, ещё 16 госпитализированы с ранениями. Чтобы спастись, дети прыгали из окон. Первый стрелок был задержан полицией, он оказался бывшим учеником этой же гимназии.
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