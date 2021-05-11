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СМИ: Учителя казанской гимназии убили на глазах у первоклассников

Как заявил президент Татарстана, в результате нападения погибли также семеро детей, 16 человек пострадали.

11 мая 2021, 08:51
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Учительница казанской гимназии погибла на глазах у учеников первого класса. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

В Казани задержан предполагаемый пособник задержанного после стрельбы в гимназии

В Казани задержан предполагаемый пособник задержанного после стрельбы в гимназии

"На школу напали, по всей школе была слышна стрельба. Стреляли много раз. Есть пострадавшие, ходят слухи, что учителя начальных классов застрелили на глазах у первоклашек", — сказал собеседник телеканала.

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

Как сообщил президент Татарстана, в результате стрельбы погибли семеро детей, ещё 16 госпитализированы с ранениями. Чтобы спастись, дети прыгали из окон. Первый стрелок был задержан полицией, он оказался бывшим учеником этой же гимназии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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