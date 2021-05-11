СМИ: Учителя казанской гимназии убили на глазах у первоклассников

Учительница казанской гимназии погибла на глазах у учеников первого класса. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

"На школу напали, по всей школе была слышна стрельба. Стреляли много раз. Есть пострадавшие, ходят слухи, что учителя начальных классов застрелили на глазах у первоклашек", — сказал собеседник телеканала.