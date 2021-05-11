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Задержанный после стрельбы в казанской школе называл себя богом

Парень — студент четвёртого курса колледжа "Тисби", полицейским он заявил, что нападение устроил один.

11 мая 2021, 08:49
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Задержанный молодой человек, устроивший стрельбу в школе в Казани, называл себя богом и хотел, чтобы об этом узнали все. Об этом Лайфу рассказал источник.

"Бегом давай!" Лайф публикует видео эвакуации детей из казанской школы

"Бегом давай!" Лайф публикует видео эвакуации детей из казанской школы

Стрелок — студент четвёртого курса колледжа "Тисби". Он заявил полицейским, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в Интернете. Молодой человек уверяет, что в школу пришёл один.

Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице

Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице

Ранее сообщалось, что 11 мая два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани. Одного из них задержали, им оказался бывший ученик этой школы. Второй напавший на школу может оставаться внутри. По неофициальной информации, в результате ЧП погибло 11 человек, среди них девять детей, по официальной — жертвами стали семеро детей и один взрослый. Пострадало 16 человек, они госпитализированы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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