Задержанный после стрельбы в казанской школе называл себя богом
Парень — студент четвёртого курса колледжа "Тисби", полицейским он заявил, что нападение устроил один.
Фото © LIFE
Задержанный молодой человек, устроивший стрельбу в школе в Казани, называл себя богом и хотел, чтобы об этом узнали все. Об этом Лайфу рассказал источник.
Стрелок — студент четвёртого курса колледжа "Тисби". Он заявил полицейским, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в Интернете. Молодой человек уверяет, что в школу пришёл один.
Ранее сообщалось, что 11 мая два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани. Одного из них задержали, им оказался бывший ученик этой школы. Второй напавший на школу может оставаться внутри. По неофициальной информации, в результате ЧП погибло 11 человек, среди них девять детей, по официальной — жертвами стали семеро детей и один взрослый. Пострадало 16 человек, они госпитализированы.
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