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Тысячи жителей Казани ночью продолжают нести цветы и игрушки к гимназии в память о погибших детях

Стихийный мемориал с плакатами и цветами организовали через дорогу, так как само здание образовательного учреждения и подходы к нему до сих пор оцеплены.

11 мая 2021, 20:37

Тысячи жителей Казани ночью продолжают нести цветы и игрушки к гимназии. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Недалеко от гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани, где сегодня произошла стрельба и погибли дети, разбили стихийный мемориал. Местные жители ночью продолжают нести туда цветы и мягкие игрушки в память о жертвах трагедии.

Поток людей у стихийного мемориала не заканчивается. С игрушками и цветами к гимназии подходят тысячи неравнодушных. Само здание образовательного учреждения и подходы к нему до сих пор оцеплены, на месте работают следователи.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, двое из них — учителя. По данным Лайфа, пострадал 21 человек. Ранее был опубликован список с именами пострадавших и погибших.

Авторы
Юлия Коновалова

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