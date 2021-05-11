Тысячи жителей Казани ночью продолжают нести цветы и игрушки к гимназии в память о погибших детях

Тысячи жителей Казани ночью продолжают нести цветы и игрушки к гимназии. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Недалеко от гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани, где сегодня произошла стрельба и погибли дети, разбили стихийный мемориал. Местные жители ночью продолжают нести туда цветы и мягкие игрушки в память о жертвах трагедии.

Поток людей у стихийного мемориала не заканчивается. С игрушками и цветами к гимназии подходят тысячи неравнодушных. Само здание образовательного учреждения и подходы к нему до сих пор оцеплены, на месте работают следователи.