Родители учеников казанской гимназии отказались от услуг ЧОПа во время пандемии
В районе, где сегодня произошла трагедия, только две школы продолжили сотрудничество с охранным агентством.
Фото © LIFE
Родители школьников из казанской гимназии № 175, где сегодня произошла стрельба, отказались от услуг ЧОПа из-за пандемии. Об этом Лайфу сообщил источник. По его словам, руководство школы сочло нерентабельным содержание охранника, а родители не захотели больше оплачивать его услуги.
По данным нашего собеседника, контракт с охранной фирмой администрация школы разорвала в марте 2020 года. Больше школа к услугам профессиональных охранников не возвращалась.
Безопасность детей обходилась школе примерно в 40 тысяч рублей в месяц, уточняет источник. Оплачивали услуги ЧОПа родители — они скидывались по 50–60 рублей, но в прошлом году решили отказаться от профессиональной охраны. Этот вопрос многих попросту не тревожил — никто не думал о возможных последствиях.
По словам нашего собеседника, в Советском районе Казани, где произошло ЧП, многие школы отказались от услуг охраны из-за пандемии. Впоследствии только два учебных заведения продолжили сотрудничество с охранным агентством.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы Татарстана, девять человек погибло, включая двух учителей. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.
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