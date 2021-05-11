Родители учеников казанской гимназии отказались от услуг ЧОПа во время пандемии

Родители школьников из казанской гимназии № 175, где сегодня произошла стрельба, отказались от услуг ЧОПа из-за пандемии. Об этом Лайфу сообщил источник. По его словам, руководство школы сочло нерентабельным содержание охранника, а родители не захотели больше оплачивать его услуги.

По данным нашего собеседника, контракт с охранной фирмой администрация школы разорвала в марте 2020 года. Больше школа к услугам профессиональных охранников не возвращалась.

Безопасность детей обходилась школе примерно в 40 тысяч рублей в месяц, уточняет источник. Оплачивали услуги ЧОПа родители — они скидывались по 50–60 рублей, но в прошлом году решили отказаться от профессиональной охраны. Этот вопрос многих попросту не тревожил — никто не думал о возможных последствиях.

По словам нашего собеседника, в Советском районе Казани, где произошло ЧП, многие школы отказались от услуг охраны из-за пандемии. Впоследствии только два учебных заведения продолжили сотрудничество с охранным агентством.

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