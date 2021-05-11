Валентина Матвиенко призвала власть и общество извлечь уроки после трагедии в Казани
Спикер Совфеда возложила цветы к зданию представительства Татарстана в память о погибших и пострадавших.
Фото © LIFE
Валентина Матвиенко возложила цветы к зданию представительства Татарстана в Москве. Видео © LIFE
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила букет цветов к зданию представительства Татарстана в Москве в память о жертвах стрельбы в школе в Казани. Она призвала не допустить повторения подобной трагедии.
"Те, кто совершил это преступление, поднял руку на жизнь и здоровье детей, — это нелюди, чудовищные преступники, которые должны понести самое суровое наказание. Объективности ради надо сказать, что в последние годы многое делалось для обеспечения безопасности школьников, но очевидно, что сделано не всё. Власть и общество должны извлечь уроки из этой страшной трагедии", — сказала она.
Матвиенко выразила соболезнования всем, кто потерял в этой трагедии близких, и пожелала им мужества, чтобы пережить страшную утрату. Пострадавшим она пожелала скорейшего выздоровления. Глава Совфеда добавила, что преступники не задумываются о последствиях своих жестоких действий. Каждый такой инцидент становится тяжелейшим испытанием и общей бедой.
Напомним, что 11 мая, зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик школы № 175 в Казани начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.
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