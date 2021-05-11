"Чужих детей не бывает": Нурмагомедов прокомментировал трагедию в казанской гимназии

"Чужих детей не бывает. Соболезнуем всем родным и близким", — написал Хабиб.

Ранее стало известно, что матчи Российской премьер-лиги и Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Казани. Слова соболезнования выразили многие команды и спортсмены.