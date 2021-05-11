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"Чужих детей не бывает": Нурмагомедов прокомментировал трагедию в казанской гимназии

Также звёздный боец выразил соболезнования родным и близким погибших в трагедии в Казани.

11 мая 2021, 15:34

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в "Инстаграме" со словами соболезнования.

"Чужих детей не бывает. Соболезнуем всем родным и близким", — написал Хабиб.

Ранее стало известно, что матчи Российской премьер-лиги и Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Казани. Слова соболезнования выразили многие команды и спортсмены.

Напомним, что 12 мая в Татарстане объявлено днём траура.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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