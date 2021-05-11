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Задержанного за стрельбу в Казани должны были призвать в армию летом

Ильназ Галявиев получил отсрочку до 30 июня на время учёбы, однако в военкомате не знали, что он уже отчислен.

11 мая 2021, 15:19
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Напавшего на казанскую гимназию Ильназа Галявиева должны были призвать в армию летом. Как сообщил источник Лайфа, он получил отсрочку до 30 июня на время учёбы, и ему необходимо было явиться в военкомат на медкомиссию в марте 2021 года. Но призывник так и не пришёл.

Выяснилось, что Галявиев с 17 лет стоит на воинском учёте с категорией годности Б-3 (годен с незначительными ограничениями) из-за близорукости, больше отклонений у него не обнаружили.

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На момент начала обучения в колледже Галявиеву уже было 17 лет, и его отсрочка действовала до 30 июня 2021 года, так как в этом году он должен был окончить учебное заведение — и до 15 июля его бы призвали в ВС РФ. Поэтому 11 марта он должен был явиться по повестке в военкомат, но этого не произошло.

Тогда руководству колледжа отправили повторную повестку. В итоге оказалось, что студент уже отчислен.

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Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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