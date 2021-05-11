Росгвардия выполнит поручение Путина об ужесточении правил оборота оружия после трагедии в Казани
Разрешение на хранение огнестрельного оружия 19-летний стрелок получил незадолго до нападения на гимназию, из которой выпустился после девятого класса.
Фото © ТАСС / Замир Усманов
Росгвардия выполнит поручение президента России Владимира Путина о срочной проработке ужесточения правил оборота оружия после трагедии в казанской гимназии, где бывший ученик открыл беспорядочную стрельбу в учебном классе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
"Поручение будет выполнено, в том числе совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами", — проинформировал он.
Стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения открыл огонь практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.
Само оружие Ильназ Галявиев купил не в родной Казани, а в Йошкар-Оле, предварительно оформив все необходимые разрешающие документы. Известно, что парень выбирал ружьё довольно долго, примерно час изучая ассортимент оружейного магазина. В результате Галявиев приобрёл гладкоствольное ружьё Hatsan Escort. Момент покупки попал на камеры наблюдения оружейной точки.
Лайф также сообщал, что выдававшая справку на оружие психиатр не увидела отклонений у Ильназа Галявиева, задержанного за стрельбу в Казани. Врача допросили следователи, она пояснила, что если бы у неё появились малейшие подозрения, то она сразу же отправила бы парня на расширенное медицинское обследование.
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