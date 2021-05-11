Камеры наблюдения сняли момент покупки оружия студентом, задержанным сегодня после стрельбы в Казани
Ружьё Галявиев приобретал в другом городе и очень долго не мог определиться с выбором, бродя по магазину около часа.
Фото © LIFE
19-летний Ильназ Галявиев, задержанный после стрельбы в казанской гимназии, купил оружие в Йошкар-Оле. Об этом Лайфу сообщил источник.
Известно, что парень выбирал ружьё довольно долго, примерно час изучая ассортимент оружейного магазина. В результате, как сообщал Лайф, Галявиев приобрёл гладкоствольное ружьё Hatsan Escort. Момент покупки попал на камеры наблюдения оружейной точки.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, восемь человек погибли, включая одного учителя, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось 10 человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших.
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