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Лайф узнал, из чего задержанный стрелял в казанской гимназии

Разрешение на оружие было выдано ему в прошлом месяце.

11 мая 2021, 09:27
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Фото © LIFE

19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175, был вооружён пятизарядным гладкоствольным ружьём Hatsan Escort. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что оружие было приобретено 16 апреля этого года, разрешение на его хранение было получено за два дня до этого. Охотничий билет же был выдан Галявиеву 16 февраля. Сейчас правоохранители проверяют законность выдачи разрешения на ружьё. Отмечается, что на учёте парень нигде не стоял.

Один из открывших огонь в казанской гимназии был её учеником

Один из открывших огонь в казанской гимназии был её учеником

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным президента Татарстана, восемь человек погибли, включая одного учителя, ещё 16 человек пострадали. Лайф публиковал список пострадавших.

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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