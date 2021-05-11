Лайф узнал, из чего задержанный стрелял в казанской гимназии

Известно, что оружие было приобретено 16 апреля этого года, разрешение на его хранение было получено за два дня до этого. Охотничий билет же был выдан Галявиеву 16 февраля. Сейчас правоохранители проверяют законность выдачи разрешения на ружьё. Отмечается, что на учёте парень нигде не стоял.