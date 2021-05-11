Задержанного после стрельбы в Казани студента отчислили за неуспеваемость

Молодой человек, задержанный после стрельбы в школе № 175, являлся учащимся четвёртого курса университета ТИСБИ и был оттуда отчислен из-за академической задолженности. Как пояснили Лайфу в вузе, произошло это в апреле 2021 года.

Там уточнили, что с декабря Ильназ Галявиев находился на учебной и производственной практиках, но с января не появлялся в колледже и перестал поддерживать связь с куратором группы. На защиту производственной практики, а также на три государственных экзамена не явился, поэтому и был отчислен.

В вузе отметили, что за время учёбы парень показал себя тихим и неконфликтным студентом. Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям.

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