Задержанного после стрельбы в Казани студента отчислили за неуспеваемость
Молодой человек не появлялся в учебном заведении с января, он не пришёл даже на защиту практики и три экзамена.
Фото © LIFE
Молодой человек, задержанный после стрельбы в школе № 175, являлся учащимся четвёртого курса университета ТИСБИ и был оттуда отчислен из-за академической задолженности. Как пояснили Лайфу в вузе, произошло это в апреле 2021 года.
Там уточнили, что с декабря Ильназ Галявиев находился на учебной и производственной практиках, но с января не появлялся в колледже и перестал поддерживать связь с куратором группы. На защиту производственной практики, а также на три государственных экзамена не явился, поэтому и был отчислен.
В вузе отметили, что за время учёбы парень показал себя тихим и неконфликтным студентом. Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям.
Как уже сообщал Лайф, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани открыл огонь из огнестрельного оружия. В СМИ проходила информация о втором стрелке, но она не подтвердилась. По последним данным экстренных служб, число погибших при стрельбе выросло до 11 человек, среди них девять детей. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибли семь школьников — четверо мальчиков и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы. В МВД РФ заявили, что после стрельбы в школе введён режим КТО. Занятия второй смены во всех школах города, по данным властей, отменены.
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