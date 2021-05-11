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Задержанного после стрельбы в Казани студента отчислили за неуспеваемость

Молодой человек не появлялся в учебном заведении с января, он не пришёл даже на защиту практики и три экзамена.

11 мая 2021, 10:01
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Молодой человек, задержанный после стрельбы в школе № 175, являлся учащимся четвёртого курса университета ТИСБИ и был оттуда отчислен из-за академической задолженности. Как пояснили Лайфу в вузе, произошло это в апреле 2021 года.

Там уточнили, что с декабря Ильназ Галявиев находился на учебной и производственной практиках, но с января не появлялся в колледже и перестал поддерживать связь с куратором группы. На защиту производственной практики, а также на три государственных экзамена не явился, поэтому и был отчислен.

Задержанный после стрельбы в казанской школе называл себя богом

Задержанный после стрельбы в казанской школе называл себя богом

В вузе отметили, что за время учёбы парень показал себя тихим и неконфликтным студентом. Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям.

Как уже сообщал Лайф, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани открыл огонь из огнестрельного оружия. В СМИ проходила информация о втором стрелке, но она не подтвердилась. По последним данным экстренных служб, число погибших при стрельбе выросло до 11 человек, среди них девять детей. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибли семь школьников — четверо мальчиков и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы. В МВД РФ заявили, что после стрельбы в школе введён режим КТО. Занятия второй смены во всех школах города, по данным властей, отменены.

Лайф узнал, из чего задержанный стрелял в казанской гимназии

Лайф узнал, из чего задержанный стрелял в казанской гимназии

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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