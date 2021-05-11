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"Директор начал орать": 8-классник из казанской школы рассказал, что происходило во время стрельбы

Школьник поделился в интервью, как в первые минуты было ничего не понятно и страшно.

11 мая 2021, 09:58

Учащийся восьмого класса казанской школы, в которой сегодня произошла стрельба, рассказал изданию "Медиазона" о том, что ему пришлось пережить за это утро. Мальчик признался, что сперва ничего не понял и не отреагировал на шум — в действие их привёл директор.

Фото © Telegram / LifeShot

Фото © Telegram / LifeShot

Все начали суетиться, говорить: "Закройте двери". Где-то через минуту директор начал орать: "Закрываем двери!" Мы закрыли двери, через две минуты нам сказали типа… у нас в школе вот эти черти… Я со спины видел, как выводили. В 8 "А" классе семь человек, что ли, застрелил

Восьмиклассник

Мальчик признался, что им невероятно повезло. Сперва он хотел сбежать через окно, но учитель сразу его закрыл и строго запретил прыгать. Через 10–15 минут всё закончилось. "К нам менты стали стучаться в двери: "Открывайте, это мы". Ну мы открыли", — рассказал он журналистам.

Фото © Telegram / LifeShot

Фото © Telegram / LifeShot

Во время стрельбы, произошедшей сегодня утром в казанской школе, погибло восемь человек и 22 оказались в больнице с ранами различной степени тяжести. Преступника удалось задержать, им оказался студент четвёртого курса колледжа "Тисби" Ильназ Галявиев. Он считал себя равным Богу, о чём и писал в своём онлайн-дневнике, обещая "убить биомусор".

"Господи, там кто-то стреляет": Записи испуганных очевидцев, оказавшихся рядом со школой в Казани

"Господи, там кто-то стреляет": Записи испуганных очевидцев, оказавшихся рядом со школой в Казани

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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