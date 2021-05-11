В Казани эвакуировали дом, в котором жил задержанный после стрельбы в школе

В Казани эвакуировали дом, в котором жил стрелок из казанской школы. Видео © LIFE

В Казани эвакуируют жильцов дома, в котором проживал 19-летний парень, задержанный после стрельбы в гимназии № 175.

Как сообщал телеграм-канал Mash, ранее он заявил, что заложил бомбу у себя дома.

Очевидцы опубликовали видео из коридора школы. На кадрах видны разломанные двери и разбитые стёкла.

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