В Казани эвакуировали дом, в котором жил задержанный после стрельбы в школе
Молодой человек заявил, что заложил бомбу по адресу своей прописки.
Фото © LIFE
В Казани эвакуировали дом, в котором жил стрелок из казанской школы. Видео © LIFE
В Казани эвакуируют жильцов дома, в котором проживал 19-летний парень, задержанный после стрельбы в гимназии № 175.
Как сообщал телеграм-канал Mash, ранее он заявил, что заложил бомбу у себя дома.
Как уже сообщал Лайф, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани открыл огонь из огнестрельного оружия. В СМИ проходила информация о втором стрелке, но она не подтвердилась. По последним данным экстренных служб, число погибших при стрельбе выросло до 11 человек, среди них девять детей. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четыре мальчика и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы.
Очевидцы опубликовали видео из коридора школы. На кадрах видны разломанные двери и разбитые стёкла.
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