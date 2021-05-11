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В Казани эвакуировали дом, в котором жил задержанный после стрельбы в школе

Молодой человек заявил, что заложил бомбу по адресу своей прописки.

11 мая 2021, 09:34

Фото © LIFE

В Казани эвакуировали дом, в котором жил стрелок из казанской школы. Видео © LIFE

В Казани эвакуируют жильцов дома, в котором проживал 19-летний парень, задержанный после стрельбы в гимназии № 175.

Как сообщал телеграм-канал Mash, ранее он заявил, что заложил бомбу у себя дома.

Школьникам пришлось выпрыгивать из окон после стрельбы в казанской гимназии

Школьникам пришлось выпрыгивать из окон после стрельбы в казанской гимназии

Как уже сообщал Лайф, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани открыл огонь из огнестрельного оружия. В СМИ проходила информация о втором стрелке, но она не подтвердилась. По последним данным экстренных служб, число погибших при стрельбе выросло до 11 человек, среди них девять детей. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четыре мальчика и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы.

Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице

Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице

Очевидцы опубликовали видео из коридора школы. На кадрах видны разломанные двери и разбитые стёкла.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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