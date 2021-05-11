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"Господи, там кто-то стреляет": Записи испуганных очевидцев, оказавшихся рядом со школой в Казани

Сегодня в одну из школ Казани ворвался парень и устроил стрельбу по школьникам и учителям. Преступника удалось задержать, но из-за его действий погибло восемь человек и 22 попали в больницу. Лайф собрал пугающие ролики, которыми очевидцы трагедии делились в соцсетях.

11 мая 2021, 09:26
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Фото © Telegram / Еду в Татарстан

Сперва никто не понял, что произошло, — жители близлежащих домов выкладывали сториз, удивляясь шуму и крикам, которые доносились из школы

Видео © Telegram / Еду в Татарстан

Дети выпрыгивали из окон здания, желая сбежать, и неслись к кованому забору в попытке спастись. Очевидцы помогали им пролезть, вытягивая пострадавших на свободу

Видео © Telegram / Еду в Татарстан

Оказавшись вне опасности, школьники падали прямо на траву, где ими занимались прибывшие врачи и испуганные очевидцы

Видео © Telegram / Еду в Татарстан

Многие дети были в шоковом состоянии, кто-то терял сознание — им оказывали помощь на месте. В больницу забирали только случаи, которые требовали особого внимания

Видео © Telegram / Еду в Татарстан

Прибывшие спасатели выносили на руках раненых детей, которым не удалось самим сбежать из начавшегося ада

Видео © Telegram / Еду в Татарстан

Немало взрослых пострадали во время атаки — одному из свидетелей удалось заснять, как медики грузили в машину пострадавшую и потерявшую сознание учительницу

Видео © Telegram / Еду в Татарстан

После задержания стрелка Ильназа Галявиева очевидцы смогли показать то, во что превратилась казанская школа — с разбитыми окнами и покосившимися дверями

Видео © Telegram / Еду в Татарстан

"Такого никому не пожелаю": Сообщения подростка о том, почему он зарезал родителей и 8-летнего брата

"Такого никому не пожелаю": Сообщения подростка о том, почему он зарезал родителей и 8-летнего брата

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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