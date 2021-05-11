"Господи, там кто-то стреляет": Записи испуганных очевидцев, оказавшихся рядом со школой в Казани

Сперва никто не понял, что произошло, — жители близлежащих домов выкладывали сториз, удивляясь шуму и крикам, которые доносились из школы

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Дети выпрыгивали из окон здания, желая сбежать, и неслись к кованому забору в попытке спастись. Очевидцы помогали им пролезть, вытягивая пострадавших на свободу

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Оказавшись вне опасности, школьники падали прямо на траву, где ими занимались прибывшие врачи и испуганные очевидцы

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Многие дети были в шоковом состоянии, кто-то терял сознание — им оказывали помощь на месте. В больницу забирали только случаи, которые требовали особого внимания

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Прибывшие спасатели выносили на руках раненых детей, которым не удалось самим сбежать из начавшегося ада

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Немало взрослых пострадали во время атаки — одному из свидетелей удалось заснять, как медики грузили в машину пострадавшую и потерявшую сознание учительницу

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После задержания стрелка Ильназа Галявиева очевидцы смогли показать то, во что превратилась казанская школа — с разбитыми окнами и покосившимися дверями

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