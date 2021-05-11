В НАК заявили, что у задержанного после стрельбы в казанской школе не было сообщников
Из-за инцидента в городе введён режим контртеррористической операции.
Фото © LIFE
Стрелок Ильназ Галявиев, открывший огонь в школе № 175 в Казани, действовал без сообщников. Такие данные приводят в Национальном антитеррористическом комитете. Нападавший задержан сотрудниками сил правопорядка.
В НАК уточнили, что на территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция, введён соответствующий правовой режим. Силовыми структурами осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Как уже сообщал Лайф, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани открыл огонь из огнестрельного оружия. В СМИ проходила информация о втором стрелке, но она не подтвердилась. По неофициальным данным, число погибших при стрельбе выросло до 11 человек, среди них девять детей. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четыре мальчика и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы. В МВД РФ сообщили, что после стрельбы в школе введён режим КТО. Занятия второй смены во всех школах города, по данным властей, отменены.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
Выбор редакции
В Сети появилось видео эвакуации детей из школы в Казани от первого лица
Задержанного после стрельбы в Казани студента отчислили за неуспеваемость
12 мая в казанских школах отменят занятия из-за нападения на гимназию № 175
Сборная России, ФХР и Единая лига ВТБ выразили соболезнования родным погибших в казанской гимназии
"Директор начал орать": 8-классник из казанской школы рассказал, что происходило во время стрельбы
Комментариев: 0