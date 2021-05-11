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В НАК заявили, что у задержанного после стрельбы в казанской школе не было сообщников

Из-за инцидента в городе введён режим контртеррористической операции.

11 мая 2021, 09:21
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Стрелок Ильназ Галявиев, открывший огонь в школе № 175 в Казани, действовал без сообщников. Такие данные приводят в Национальном антитеррористическом комитете. Нападавший задержан сотрудниками сил правопорядка.

В НАК уточнили, что на территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция, введён соответствующий правовой режим. Силовыми структурами осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Задержанный после стрельбы в казанской школе называл себя богом

Задержанный после стрельбы в казанской школе называл себя богом

Как уже сообщал Лайф, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани открыл огонь из огнестрельного оружия. В СМИ проходила информация о втором стрелке, но она не подтвердилась. По неофициальным данным, число погибших при стрельбе выросло до 11 человек, среди них девять детей. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четыре мальчика и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы. В МВД РФ сообщили, что после стрельбы в школе введён режим КТО. Занятия второй смены во всех школах города, по данным властей, отменены.

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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