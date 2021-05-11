Путин выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе в Казани

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка в гимназии в Казани. Глава государства также желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В связи с трагическими событиями в школе в Казани президент Путин выслушал доклад главы ФСБ Бортникова о деталях произошедшего. По телефону президент переговорил с премьером Михаилом Мишустиным, вице-премьером Голиковой, переговорил с руководителем МЧС Евгением Зиничевым. Путин поручил правительству оказать содействие, обеспечить медпомощью, психологической помощью пострадавших и раненых детей, оказать содействие родственникам погибших", — сказал он.

Также глава государства дал отдельное поручение главе Росгвардии Виктору Золотову, чтобы было срочно проработано положение о видах оружия, которое может находиться в гражданском обороте, с учётом того вида оружия, которое использовал напавший на гимназию. Песков уточнил, что иногда в качестве охотничьего вооружения регистрируется оружие, которое в некоторых странах используется как штурмовое.

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