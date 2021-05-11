Путин выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе в Казани
Глава государства поручил правительству оказать им содействие, обеспечить медицинской и психологической помощью.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка в гимназии в Казани. Глава государства также желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В связи с трагическими событиями в школе в Казани президент Путин выслушал доклад главы ФСБ Бортникова о деталях произошедшего. По телефону президент переговорил с премьером Михаилом Мишустиным, вице-премьером Голиковой, переговорил с руководителем МЧС Евгением Зиничевым. Путин поручил правительству оказать содействие, обеспечить медпомощью, психологической помощью пострадавших и раненых детей, оказать содействие родственникам погибших", — сказал он.
Также глава государства дал отдельное поручение главе Росгвардии Виктору Золотову, чтобы было срочно проработано положение о видах оружия, которое может находиться в гражданском обороте, с учётом того вида оружия, которое использовал напавший на гимназию. Песков уточнил, что иногда в качестве охотничьего вооружения регистрируется оружие, которое в некоторых странах используется как штурмовое.
Как уже сообщал Лайф, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани открыл огонь по ученикам и учителям. В СМИ проходила информация о втором стрелке, но она не подтвердилась. По неофициальным данным, число погибших при стрельбе выросло до 11 человек, среди них девять детей. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четверо мальчиков и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы. В МВД РФ сообщили, что после стрельбы в школе введён режим КТО. Занятия второй смены во всех школах города, по данным властей, отменены.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
Выбор редакции
В Кремле объяснили, почему РФ выходит из Договора по открытому небу
В Сети появилось видео эвакуации детей из школы в Казани от первого лица
Задержанного после стрельбы в Казани студента отчислили за неуспеваемость
Сборная России, ФХР и Единая лига ВТБ выразили соболезнования родным погибших в казанской гимназии
"Директор начал орать": 8-классник из казанской школы рассказал, что происходило во время стрельбы
Комментариев: 0