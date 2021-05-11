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Путин выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе в Казани

Глава государства поручил правительству оказать им содействие, обеспечить медицинской и психологической помощью.

11 мая 2021, 09:16
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка в гимназии в Казани. Глава государства также желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В связи с трагическими событиями в школе в Казани президент Путин выслушал доклад главы ФСБ Бортникова о деталях произошедшего. По телефону президент переговорил с премьером Михаилом Мишустиным, вице-премьером Голиковой, переговорил с руководителем МЧС Евгением Зиничевым. Путин поручил правительству оказать содействие, обеспечить медпомощью, психологической помощью пострадавших и раненых детей, оказать содействие родственникам погибших", — сказал он.

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани

Также глава государства дал отдельное поручение главе Росгвардии Виктору Золотову, чтобы было срочно проработано положение о видах оружия, которое может находиться в гражданском обороте, с учётом того вида оружия, которое использовал напавший на гимназию. Песков уточнил, что иногда в качестве охотничьего вооружения регистрируется оружие, которое в некоторых странах используется как штурмовое.

Как уже сообщал Лайф, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани открыл огонь по ученикам и учителям. В СМИ проходила информация о втором стрелке, но она не подтвердилась. По неофициальным данным, число погибших при стрельбе выросло до 11 человек, среди них девять детей. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четверо мальчиков и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы. В МВД РФ сообщили, что после стрельбы в школе введён режим КТО. Занятия второй смены во всех школах города, по данным властей, отменены.

Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице

Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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