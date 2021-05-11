12 мая объявлено в Татарстане днём траура из-за стрельбы в казанской гимназии
Местные власти в ближайшее время проведут заседание антитеррористической комиссии.
Фото © LIFE
В Республике Татарстан 12 мая объявлено днём траура после стрельбы в казанской гимназии. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба главы региона Рустама Минниханова.
"Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днём траура", — говорится в сообщении.
Также власти анонсировали заседание антитеррористической комиссии Республики Татарстан. Ранее в Казани был введён режим КТО.
Напомним, 11 мая стало известно, что два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани. Одного из них задержали, им оказался бывший ученик этой школы. При этом НАК уточняет, что стрелок всё же действовал один. По неофициальной информации, в результате ЧП погибло 11 человек, среди них девять детей, по официальной — жертвами стали семеро детей и один взрослый. Пострадало 16 человек, они госпитализированы.
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