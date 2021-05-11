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12 мая объявлено в Татарстане днём траура из-за стрельбы в казанской гимназии

Местные власти в ближайшее время проведут заседание антитеррористической комиссии.

11 мая 2021, 09:10

Фото © LIFE

В Республике Татарстан 12 мая объявлено днём траура после стрельбы в казанской гимназии. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба главы региона Рустама Минниханова.

"Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днём траура", — говорится в сообщении.

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани

Также власти анонсировали заседание антитеррористической комиссии Республики Татарстан. Ранее в Казани был введён режим КТО.

В Казани задержан предполагаемый пособник задержанного после стрельбы в гимназии

В Казани задержан предполагаемый пособник задержанного после стрельбы в гимназии

Напомним, 11 мая стало известно, что два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани. Одного из них задержали, им оказался бывший ученик этой школы. При этом НАК уточняет, что стрелок всё же действовал один. По неофициальной информации, в результате ЧП погибло 11 человек, среди них девять детей, по официальной — жертвами стали семеро детей и один взрослый. Пострадало 16 человек, они госпитализированы.

Задержанный после стрельбы в казанской школе называл себя богом

Задержанный после стрельбы в казанской школе называл себя богом

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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