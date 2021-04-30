"Такого никому не пожелаю": Сообщения подростка о том, почему он зарезал родителей и 8-летнего брата

Жуткий инцидент произошёл на днях в Киеве, где задержали 16-летнего Максима С. за убийство семьи. Парень нанёс несколько ударов ножом родителям и 8-летнему брату, а потом скрылся с места преступления. После этого он связался с другом, которому и рассказал, что с ним произошло. Максим объяснил, что его родители — бывшие наркоманы, которые успели полежать в психиатрической больнице, и что они постоянно на него срывались.

Допустим, кровать не застелил сразу, а застелил позже. Начинается сразу: "Ты че ***, офигел?" Начинают *** с кулака в дыхало, пипец. Я им говорил: откажитесь от меня, откажитесь. Но нифига вообще. Всю жизнь издевались надо мной. Когда в школу ходил, то же самое было. Терпел-терпел, в итоге терпение ко дну пошло Максим

По словам подростка, в тот вечер родители первыми напали на него с ножом, а парню повезло, что он всегда носил с собой нож-бабочку. Эту теорию, возможно, подтвердит тот факт, что во время задержания руки Максима были все изрезаны. "Меня чуть не убили сегодня. Ещё б чуть-чуть, ***, если б я вовремя не достал свой нож. Понимаешь, о чём я? ***, они хотели пырнуть в меня ножом. У меня руки порезанные. Я за бинтами ходил. Пытался от них отказаться, но это невозможно. В общем, безвыходная ситуация".

Я не знаю, что делать. Я вообще без понятия. Это чудом у меня в кармане в спортивках нож лежал. А так я не знаю. Просто это тяжело говорить. Такого, как у меня происходит, я никому не пожелаю никогда в жизни. Реально ***. Это ужас Максим

О проблемах в семье парень никому не рассказывал — ни преподавателям, ни друзьям. Максим учился в Киевском региональном высшем училище строительства на слесаря и уже подрабатывал. Подросток учился средне, был тихим и спокойным, ни с кем не конфликтовал. А вот о его семье такое сказать сложно. Соседка Анна призналась, что родителей парня никто не любил: они постоянно пили, принимали наркотики, буянили и устраивали скандалы, пишут "Плохие новости".

Они просто ненормальные. То, что происходило в их квартире, — это просто ад. Там постоянно пьянствовали, были и наркотики. Вечно какое-то брожение туда-сюда непонятных людей. Женщина в этой семье была аморальным человеком. Она работала где-то то ли на кухне, то ли посудомойкой. На работу ходила, но денег было немного. Муж не работал. А детки всегда ходили сами по себе. Она детей постоянно била и унижала Соседка Анна

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