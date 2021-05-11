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Хинштейн: Вместо охраны в казанской школе была лишь тревожная кнопка

По информации Лайфа, в 9:25 по местному времени её нажал сидевший на входе вахтёр, который и был убит первым.

11 мая 2021, 09:29
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Фото © LIFE

В гимназии № 175 в Казани, где сегодня бывший ученик открыл стрельбу, отсутствовала охрана. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

"Бегом давай!" Лайф публикует видео эвакуации детей из казанской школы

"Бегом давай!" Лайф публикует видео эвакуации детей из казанской школы

"Охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединённая с ПЦО. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", — проинформировал он.

По информации источников Лайфа, тревожная кнопка была нажата в 9:25. Первый экипаж прибыл на место уже через четыре минуты. Саму кнопку нажал сидевший у входа вахтёр. Он же стал первой жертвой стрелка.

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

Ранее Лайф публиковал список пострадавших при стрельбе в гимназии. У большинства из них — переломы, резаные раны и огнестрельные ранения различной степени тяжести. Состояние семерых пострадавших оценивается как тяжёлое, одного — крайне тяжёлое. По последним данным экстренных служб, число погибших выросло до 11 человек, среди них девять детей. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четверо мальчиков и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы. В МВД РФ сообщили, что после стрельбы в школе введён режим КТО. Занятия второй смены во всех школах города, по данным властей, отменены.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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