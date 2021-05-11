Хинштейн: Вместо охраны в казанской школе была лишь тревожная кнопка

В гимназии № 175 в Казани, где сегодня бывший ученик открыл стрельбу, отсутствовала охрана. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

"Охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединённая с ПЦО. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", — проинформировал он.

По информации источников Лайфа, тревожная кнопка была нажата в 9:25. Первый экипаж прибыл на место уже через четыре минуты. Саму кнопку нажал сидевший у входа вахтёр. Он же стал первой жертвой стрелка.

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