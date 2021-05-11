"Сегодня убью биомусор": Дневник парня, задержанного после смертельной стрельбы в гимназии в Казани
В Казани студент четвёртого курса колледжа "Тисби" Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в гимназии № 175. По последним данным экстренных служб, число погибших выросло до 11 человек, среди них девять детей.
Фото © Telegram
Напавший оставил жуткие записи в своём телеграме перед тем, как отправиться на преступление. Он заявил, что собирается убить много людей.
Сегодня убью огромное количество биомусора
Фото © Telegram. Скриншот © Соцсети
А несколько дней назад стрелок написал, что считает себя равным Богу и хочет, чтобы остальные ему подчинялись и тоже совершили убийства. По словам напавшего, он пришёл в этот мир, чтобы очистить его от "живности".
Я как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами. Вы должны делать абсолютно всё, что я захочу. Я хочу, чтобы каждый из вас убил более 10 <...>. В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной. <...> Я явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от всех вас
Первые кадры из здания школы в Казани, где произошла стрельба. Видео © Соцсети
При этом стрелок оказался бывшим учеником данной гимназии. Учителя отзывались о нём плохо: парень не мог похвастаться ни учёбой, ни поведением. "Что же он наделал? Он же учился четвёртый год в техникуме!" — прокомментировал трагедию отец напавшего, пишет телеграм-канал "Еду в Татарстан".
Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице. Видео © LIFE
После нападения власти Казани решили ограничить вход во все школы. В МВД РФ сообщили, что после стрельбы в школе введён режим КТО.
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