Я как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами. Вы должны делать абсолютно всё, что я захочу. Я хочу, чтобы каждый из вас убил более 10 <...>. В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной. <...> Я явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от всех вас

Ильназ Галявиев