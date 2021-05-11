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"Сегодня убью биомусор": Дневник парня, задержанного после смертельной стрельбы в гимназии в Казани

В Казани студент четвёртого курса колледжа "Тисби" Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в гимназии № 175. По последним данным экстренных служб, число погибших выросло до 11 человек, среди них девять детей.

11 мая 2021, 09:31
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Фото © Telegram

Напавший оставил жуткие записи в своём телеграме перед тем, как отправиться на преступление. Он заявил, что собирается убить много людей.

Сегодня убью огромное количество биомусора

Ильназ Галявиев

Фото © Telegram. Скриншот © Соцсети

Фото © Telegram. Скриншот © Соцсети

А несколько дней назад стрелок написал, что считает себя равным Богу и хочет, чтобы остальные ему подчинялись и тоже совершили убийства. По словам напавшего, он пришёл в этот мир, чтобы очистить его от "живности".

Фото © Telegram / 112, LIFE SHOT

Фото © Telegram / 112, LIFE SHOT

Я как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами. Вы должны делать абсолютно всё, что я захочу. Я хочу, чтобы каждый из вас убил более 10 <...>. В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной. <...> Я явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от всех вас

Ильназ Галявиев

Первые кадры из здания школы в Казани, где произошла стрельба. Видео © Соцсети

При этом стрелок оказался бывшим учеником данной гимназии. Учителя отзывались о нём плохо: парень не мог похвастаться ни учёбой, ни поведением. "Что же он наделал? Он же учился четвёртый год в техникуме!" — прокомментировал трагедию отец напавшего, пишет телеграм-канал "Еду в Татарстан".

Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице. Видео © LIFE

После нападения власти Казани решили ограничить вход во все школы. В МВД РФ сообщили, что после стрельбы в школе введён режим КТО.

В Питере из квартиры спасли окровавленную мать-полицейскую, кричавшую, что кто-то убил её ребёнка

В Питере из квартиры спасли окровавленную мать-полицейскую, кричавшую, что кто-то убил её ребёнка

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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