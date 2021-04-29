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В Питере из квартиры спасли окровавленную мать-полицейскую, кричавшую, что кто-то убил её ребёнка

Малыша и его родительницу доставили в больницу, где, по предварительной информации, у пострадавшей в крови нашли запрещённые вещества.

29 апреля 2021, 16:02

Фото © Telegram / "Плохие новости 18+"

28 апреля около 7:00 утра жильцов дома на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге напугали страшные звуки. По их словам, в одной из квартир женщина кричала, что кто-то убил её ребёнка, и раздавался плач младенца.

Фото © Telegram / "Плохие новости 18+"

Фото © Telegram / "Плохие новости 18+"

Соседи вызвали правоохранителей, и тем пришлось взламывать дверь, так как квартира была заперта изнутри, пишет "Фонтанка". И тогда перед стражами порядка предстало жуткое зрелище: на полу в неадекватном состоянии лежала окровавленная мать, а рядом с ней полугодовалый малыш.

Видео © Telegram / "Плохие новости 18+"

Женщину и ребёнка доставили в больницу. У малыша диагностировали ушиб головы и несколько ссадин. У его мамы обнаружили резаные раны на теле, порезанное горло и серьёзное ранение в живот, врачи оценивают её состояние как тяжёлое. По предварительным данным, в крови у пострадавшей нашли запрещённые вещества. Также выяснилось, что, до того как уйти в декретный отпуск, женщина работала в Следственном управлении Красносельского УМВД. Её супруг также сотрудник МВД, он работает в отделе по борьбе с наркотиками.

В ГУ МВД по Петербургу "Фонтанке" сообщили, что в ведомстве проводится проверка. Если подтвердится, что женщина совершила какие-либо противоправные действия, то она "будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам".

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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