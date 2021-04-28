Пятиклассница, за развращение которой под Саратовом осудили 23-летнего курьера, беременна не от него

О том, что несовершеннолетняя девочка живёт половой жизнью, стало известно в январе, когда она обратилась к гинекологу. Более того, подтвердился факт, что школьница беременна. А отцом якобы является тот самый курьер Сергей.

Сергей Заборовский со школьницей. Фото © "Вольск.ру"

Сергей и сам утверждал, что возлюбленная ждёт ребёнка именно от него, и даже собирался на ней жениться. Что, впрочем, позже расценили как попытку уйти от ответственности. Однако загс тогда разрешение на заключение брака так и не дал.

Сергей Заборовский со школьницей. Фото © "Вольск.ру", Telegram / Hue

При этом экс-ученик коррекционного класса Заборовский утверждал, что впервые вступил в интимную связь с девочкой перед Новым годом, когда той уже исполнилось 14 лет. Но его версия не подтвердилась на суде: на самом деле парень совратил девочку ещё в октябре 2020-го, когда ей было 13. А потом отправился на заработки в Саратов, пишет "Вольск.ру". Оставшись одна, школьница изменила Сергею с 17-летним подростком, от которого и забеременела. Только перед приговором курьер признал, что ребёнок не его, но продолжал стоять на своём насчёт возраста возлюбленной.

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Видео © Telegram / "Бушующий мир"

После возвращения с заработков роман девочки и Заборовского продолжился. Они снимали романтические ролики для "Тиктока", а школьница в VK поменяла свою фамилию на его. Будущая мама сейчас находится на домашнем обучении и числится в пятом классе, так как ей не засчитали первые годы в школе. Сергей не стал обжаловать приговор за связь с 13-летней школьницей. Его бывшая жена, которой он не платит алименты на сына, считает, что экс-супругу вынесли слишком мягкий приговор.

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