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После стрельбы в казанской гимназии возбуждено уголовное дело

Расследование будет вести Главное управление Центрального аппарата Следственного комитета.

11 мая 2021, 09:39

После стрельбы в казанской гимназии возбуждено уголовное дело. Видео © LIFE

По факту стрельбы в казанской гимназии, в результате которой погибли по меньшей мере восемь человек, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"По факту нападения на общеобразовательное учреждение "Гимназия № 175", в результате которого погибли люди, Следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

Отмечается, что по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина все материалы дела будут переданы в Главное следственное управление Центрального аппарата ведомства.

Напомним, трагедия в Казани произошла сегодня утром. 19-летний парень открыл огонь по школьникам и сотрудникам учебного заведения, убив восемь человек и ранив ещё 16. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Напавший был задержан, им оказался бывший ученик гимназии. Полицейским он рассказал, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в Интернете. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся, 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.

В НАК заявили, что у задержанного после стрельбы в казанской школе не было сообщников

В НАК заявили, что у задержанного после стрельбы в казанской школе не было сообщников

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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