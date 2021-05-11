После стрельбы в казанской гимназии возбуждено уголовное дело
Расследование будет вести Главное управление Центрального аппарата Следственного комитета.
После стрельбы в казанской гимназии возбуждено уголовное дело. Видео © LIFE
По факту стрельбы в казанской гимназии, в результате которой погибли по меньшей мере восемь человек, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
"По факту нападения на общеобразовательное учреждение "Гимназия № 175", в результате которого погибли люди, Следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина все материалы дела будут переданы в Главное следственное управление Центрального аппарата ведомства.
Напомним, трагедия в Казани произошла сегодня утром. 19-летний парень открыл огонь по школьникам и сотрудникам учебного заведения, убив восемь человек и ранив ещё 16. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Напавший был задержан, им оказался бывший ученик гимназии. Полицейским он рассказал, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в Интернете. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся, 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
Выбор редакции
В Сети появилось видео эвакуации детей из школы в Казани от первого лица
Задержанного после стрельбы в Казани студента отчислили за неуспеваемость
12 мая в казанских школах отменят занятия из-за нападения на гимназию № 175
Избитого PR-директора "Спартака" могут перевести из реанимации в обычное отделение уже сегодня
Сборная России, ФХР и Единая лига ВТБ выразили соболезнования родным погибших в казанской гимназии
Комментариев: 0