После стрельбы в казанской гимназии возбуждено уголовное дело. Видео © LIFE

По факту стрельбы в казанской гимназии, в результате которой погибли по меньшей мере восемь человек, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"По факту нападения на общеобразовательное учреждение "Гимназия № 175", в результате которого погибли люди, Следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина все материалы дела будут переданы в Главное следственное управление Центрального аппарата ведомства.

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