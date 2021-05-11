Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу
Бывший ученик школы № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани сегодня утром устроил бойню, после чего был задержан. По данным властей Татарстана, погибло восемь человек, около 20 пострадали. По информации экстренных служб, число погибших выросло до 11 человек, среди них — девять детей.
Фото © LIFE
— Огонь в гимназии № 175 открыл 19-летний студент четвёртого курса колледжа "Тисби" Ильназ Галявиев. Ранее сообщалось о двух нападавших, одного из которых ликвидировали, однако официально эти данные не подтверждаются. Галявиеву назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить в том числе мотивы его действий. Оружие стрелявшего нашли в школе. Президент Татарстана Рустам Минниханов говорил, что оно было официально зарегистрировано.
— В пресс-службе президента Татарстана сообщили о восьмерых погибших, в числе которых одна учительница, и 20 пострадавших. По неофициальным данным, жертвами стали 11 человек, 21 — пострадали. Лайф публиковал список пострадавших при стрельбе в гимназии. У большинства из них — переломы, резаные раны и огнестрельные ранения различной степени тяжести. Состояние семерых пострадавших оценивается как тяжёлое, одного — крайне тяжёлое.
— В гимназии № 175 в Казани, где сегодня бывший ученик открыл стрельбу, отсутствовала охрана, но была тревожная кнопка. Её в 9:25 по местному времени нажал сидевший на входе вахтёр, который и был убит первым.
— Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших при стрельбе в казанской школе, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он поручил правительству оказать помощь пострадавшим и срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.
— В Казань отправляются главы Минздрава и Минпросвещения. В столицу Татарстана вылетает спецборт МЧС с врачами и психологами. На данный момент дети, эвакуированные из школы в Казани, размещены в детских садах. Им оказывается психологическая помощь.
— После стрельбы в казанской гимназии, которая произошла сегодня утром, власти Казани решили ограничить вход во все учебные заведения. Об этом сообщила пресс-служба города. Власти Татарстана объявили среду, 12 мая, днём траура, занятия во всех школах Казани будут отменены. Глава региона Рустам Минниханов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших и учебному заведению.
— Занятия второй смены 11 мая тоже отменены во всех школах Казани. Меры безопасности в учебных заведениях усиливаются в разных регионах России.
— Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц". Его будет расследовать центральный аппарат ведомства.
— Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в Казани, он назвал случившееся бесчеловечным и жестоким.
— Хоккейный клуб "Ак Барс" выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175. К соболезнованиям присоединились футбольный клуб "Рубин", сборные России по футболу и хоккею.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
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