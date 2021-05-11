Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

— Огонь в гимназии № 175 открыл 19-летний студент четвёртого курса колледжа "Тисби" Ильназ Галявиев. Ранее сообщалось о двух нападавших, одного из которых ликвидировали, однако официально эти данные не подтверждаются. Галявиеву назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить в том числе мотивы его действий. Оружие стрелявшего нашли в школе. Президент Татарстана Рустам Минниханов говорил, что оно было официально зарегистрировано.

— В пресс-службе президента Татарстана сообщили о восьмерых погибших, в числе которых одна учительница, и 20 пострадавших. По неофициальным данным, жертвами стали 11 человек, 21 — пострадали. Лайф публиковал список пострадавших при стрельбе в гимназии. У большинства из них — переломы, резаные раны и огнестрельные ранения различной степени тяжести. Состояние семерых пострадавших оценивается как тяжёлое, одного — крайне тяжёлое.

— В гимназии № 175 в Казани, где сегодня бывший ученик открыл стрельбу, отсутствовала охрана, но была тревожная кнопка. Её в 9:25 по местному времени нажал сидевший на входе вахтёр, который и был убит первым.

— Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших при стрельбе в казанской школе, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он поручил правительству оказать помощь пострадавшим и срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.

— В Казань отправляются главы Минздрава и Минпросвещения. В столицу Татарстана вылетает спецборт МЧС с врачами и психологами. На данный момент дети, эвакуированные из школы в Казани, размещены в детских садах. Им оказывается психологическая помощь.

— После стрельбы в казанской гимназии, которая произошла сегодня утром, власти Казани решили ограничить вход во все учебные заведения. Об этом сообщила пресс-служба города. Власти Татарстана объявили среду, 12 мая, днём траура, занятия во всех школах Казани будут отменены. Глава региона Рустам Минниханов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших и учебному заведению.

— Занятия второй смены 11 мая тоже отменены во всех школах Казани. Меры безопасности в учебных заведениях усиливаются в разных регионах России.

— Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц". Его будет расследовать центральный аппарат ведомства.

— Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в Казани, он назвал случившееся бесчеловечным и жестоким.

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