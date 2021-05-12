Число госпитализированных после стрельбы в Казани увеличилось до 23 человек
При этом источник Лайфа уточнил, что ещё один ребёнок находится на амбулаторном лечении.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Количество госпитализированных после стрельбы в казанской школе выросло до 23 человек. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.
"Сейчас в лечебных учреждениях 23 человека — 20 детей и трое взрослых", — сказала она. При этом источник Лайфа уточнил, что ещё один ребёнок находится на амбулаторном лечении.
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Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей.
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