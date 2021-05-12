Число госпитализированных после стрельбы в Казани увеличилось до 23 человек

Количество госпитализированных после стрельбы в казанской школе выросло до 23 человек. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Шестеро пострадавших в Казани детей остаются в реанимации: один — в крайне тяжёлом состоянии

"Сейчас в лечебных учреждениях 23 человека — 20 детей и трое взрослых", — сказала она. При этом источник Лайфа уточнил, что ещё один ребёнок находится на амбулаторном лечении.