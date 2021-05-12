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Число госпитализированных после стрельбы в Казани увеличилось до 23 человек

При этом источник Лайфа уточнил, что ещё один ребёнок находится на амбулаторном лечении.

12 мая 2021, 07:57
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Количество госпитализированных после стрельбы в казанской школе выросло до 23 человек. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Шестеро пострадавших в Казани детей остаются в реанимации: один — в крайне тяжёлом состоянии

Шестеро пострадавших в Казани детей остаются в реанимации: один — в крайне тяжёлом состоянии

"Сейчас в лечебных учреждениях 23 человека — 20 детей и трое взрослых", — сказала она. При этом источник Лайфа уточнил, что ещё один ребёнок находится на амбулаторном лечении.

"Пап, к нам в школу ломятся": Отец учеников казанской гимназии рассказал, как узнал о трагедии

"Пап, к нам в школу ломятся": Отец учеников казанской гимназии рассказал, как узнал о трагедии

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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