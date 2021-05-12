Почти 500 патронов, нож и СВУ: Лайф узнал, что нашли у виновника трагедии в казанской школе

После задержания 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе № 175, правоохранители изъяли с места трагедии 445 патронов 12-го калибра для полуавтоматического гладкоствольного ружья Hatsan Escort, а также нож и бомбу. На месте происшествия было найдено 29 гильз, сообщил Лайфу источник.

Во время обысков в квартире Галявиева полицейские обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, бутылку настойки, а также некие видеозаписи, добавил собеседник Лайфа.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадал 21 человек: 18 учеников и трое взрослых, в том числе двое работников школы.

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