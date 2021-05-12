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Омбудсмен рассказала о семье задержанного за стрельбу в казанской гимназии

Подозреваемый из благополучной семьи, и о том, чтобы он был нелюдимым, никакой информации не поступало.

12 мая 2021, 04:05
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Устроивший стрельбу в казанской школе 19-летний Ильназ Галявиев ранее не состоял на учёте в полиции или социальных службах. Его семья считалась благополучной, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец. Она отметила, что на данный момент у ведомства не получилось выйти на связь с родителями напавшего.

"Молодой человек из так называемой благополучной семьи. Он учился в престижном вузе, который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей, и ведь на что-то он как-то и где-то жил в отдельном жилье. Семья никаких подозрений не вызывала ни у кого", — сказала омбудсмен в эфире Youtube-канала "Соловьёв Live".

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Омбудсмен также отметила, что не располагает информацией о том, что юноша был отстранённым и нелюдимым подростком. По месту учёбы его характеризовали как "достаточно уравновешенного, вежливого и опрятного мальчика". На уровне личных отношений контакта у молодого человека с родителями не было, резюмировала Волынец.

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Ранее Лайф восстановил хронологию нападения на казанскую гимназию. Напомним, в результате трагедии погибло девять человек, 18 детей находятся в больнице с различными ранениями. Двое из них в критическом состоянии. Сам убийца задержан. На допросе он заявил, что матери у него нет, он давно от неё отказался и яростно её ненавидит.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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