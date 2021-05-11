"Я всегда всех ненавидел": Студент, задержанный после стрельбы в Казани, бился в истерике на допросе

В соцсетях появилось видео с допроса Ильназа Галявиева, который ему устроили сотрудники полиции вскоре после задержания. Парня держали в клетке, приковав к прутьям, чтобы он не нападал на следователей. Те пытались добиться от бывшего студента четвёртого курса колледжа ТИСБи, почему он пошёл на такое жестокое преступление, но Ильназ был явно не в себе.

Где-то у меня начал пробуждаться монстр. Он всех начал ненавидеть конкретно. Я всегда всех ненавидел!

Парень признался, что пару месяцев назад осознал свою божественную сущность, а потом в нём начал пробуждаться гнев. Его стрелок не стал скрывать и от следователей, крича им в лицо. Больше всего его возмутило, когда во время допроса парня посчитали больным.

Не смей мне приписывать эти ваши психологические, экстрасенсорные ***, я не *** (идиот. — Прим. ред.)

Парень заявил, что о своей сакральной сути впервые рассказал матери, от которой давно отказался и которую яростно ненавидит.

"У меня мамы нет, она мне не мать, я её найду и просто завалю! У меня нет родителей. Я давно от них отказался, они давно прекрасно это знают", — признался стрелок полиции.