"Я всегда всех ненавидел": Студент, задержанный после стрельбы в Казани, бился в истерике на допросе
Ильназа задержали сегодня утром после того, как он напал на школьников и учителей гимназии № 175. Из-за его действий, по последним данным, погибло десять человек.
Фото © Telegram / Еду в Татарстан
В соцсетях появилось видео с допроса Ильназа Галявиева, который ему устроили сотрудники полиции вскоре после задержания. Парня держали в клетке, приковав к прутьям, чтобы он не нападал на следователей. Те пытались добиться от бывшего студента четвёртого курса колледжа ТИСБи, почему он пошёл на такое жестокое преступление, но Ильназ был явно не в себе.
Видео © Telegram / Еду в Татарстан
Где-то у меня начал пробуждаться монстр. Он всех начал ненавидеть конкретно. Я всегда всех ненавидел!
Парень признался, что пару месяцев назад осознал свою божественную сущность, а потом в нём начал пробуждаться гнев. Его стрелок не стал скрывать и от следователей, крича им в лицо. Больше всего его возмутило, когда во время допроса парня посчитали больным.
Не смей мне приписывать эти ваши психологические, экстрасенсорные ***, я не *** (идиот. — Прим. ред.)
Фото © Соцсети
Парень заявил, что о своей сакральной сути впервые рассказал матери, от которой давно отказался и которую яростно ненавидит.
"У меня мамы нет, она мне не мать, я её найду и просто завалю! У меня нет родителей. Я давно от них отказался, они давно прекрасно это знают", — признался стрелок полиции.
Бывшие одноклассники рассказывали, что парень был тихим и неконфликтным, однако видео с допроса показало совершенно иную картину. Во время нападения на казанскую школу Ильназ убил десять человек и ранил 21, сейчас они находятся в больнице. Жители Казани выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших, а в Татарстане 12 мая объявлен день траура.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
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